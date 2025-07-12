ЄС підходить до нового режиму обмеження цін на російську нафту – Bloomberg

Європейський союз може прив’язати так звану стелю ціни на російську нафту до ринкових цін у світі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"За словами людей, знайомих з цим питанням, країни-члени ЄС розглядають нову пропозицію знизити поріг ціни на російську нафту, яка наразі становить 60 доларів за барель, і автоматично переглядати його кожні три місяці, виходячи з ринкових цін", – пише Bloomberg.

Такий варіант розглядається в межах підготовки 18-го пакету санкцій. Але вона ще не узгоджена остаточно.

"Європейський Союз зробив попередній крок назустріч новому режиму обмеження цін на російську нафту, який має на меті ще більше знизити ціну барелів московської нафти і продовжити тиск на неї в майбутньому", – говориться у публікації.

Каменем спотикання стала підтримка з боку морських країн – Греції, Мальти і Кіпру - але вони відкриті до цієї ідеї, кажуть співрозмовники.

Як зазначає Bloomberg, стелю ціни на російську нафту раніше неодноразово критикували за те, що цей вид санкцій фактично не виконується на практиці. Тим не менш, на базі цієї норми Європа запровадила додаткові санкції проти російської інфраструктури нафтового експорту.

Впровадження плаваючою стелі ціни на російську нафту розглядають як частину 18-го пакету санкцій ЄС, який наразі блокує Словаччина. Уряд Фіцо вимагає повернути їм російський газ, або компенсувати його втрату.

Також майбутній рівень цінової стелі на російську нафту в значній мірі залежатииме від позиції США. Досі Дональд Трамп не виявляв бажання обмежувати здатність РФ фінансувати свою загарбницьку війну в Україні.

Нагадаємо:

Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що навіть якщо Сполучені Штати не погодяться на подальше зниження цінової стелі на російську нафту, Європейський Союз може це зробити самостійно, завдяки контролю над Чорним та Балтійським морями.

Раніше повідомлялося, що торік Європейський Союз витратив на російські енергоресурси більше, ніж виділив на фінансову допомогу Україні. "У 2024 році ЄС витратив приблизно 21,9 млрд євро на імпорт російського викопного палива – лише на 1% менше, ніж у попередньому році. Для порівняння: ця сума перевищує 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС надав Україні того ж року", – зазначено у дослідженні Euroactiv.