ЕС подходит к новому режиму ограничения цен на российскую нефть - Bloomberg

Европейский союз может привязать так называемый потолок цены на российскую нефть к рыночным ценам в мире.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, страны-члены ЕС рассматривают новое предложение снизить порог цены на российскую нефть, которая сейчас составляет 60 долларов за баррель, и автоматически пересматривать его каждые три месяца, исходя из рыночных цен", - пишет Bloomberg.

Такой вариант рассматривается в рамках подготовки 18-го пакета санкций. Но она еще не согласована окончательно.

"Европейский Союз сделал предварительный шаг навстречу новому режиму ограничения цен на российскую нефть, который имеет целью еще больше снизить цену баррелей московской нефти и продолжить давление на нее в будущем", - говорится в публикации.

Камнем преткновения стала поддержка со стороны морских стран - Греции, Мальты и Кипра - но они открыты к этой идее, говорят собеседники.

Как отмечает Bloomberg, потолок цены на российскую нефть ранее неоднократно критиковали за то, что этот вид санкций фактически не выполняется на практике. Тем не менее, на базе этой нормы Европа ввела дополнительные санкции против российской инфраструктуры нефтяного экспорта.

Введение плавающего потолка цены на российскую нефть рассматривают как часть 18-го пакета санкций ЕС, который сейчас блокирует Словакия. Правительство Фицо требует вернуть им российский газ, или компенсировать его потерю.

Также будущий уровень ценового потолка на российскую нефть в значительной степени будет зависеть от позиции США. До сих пор Дональд Трамп не проявлял желания ограничивать способность РФ финансировать свою захватническую войну в Украине.

Напомним:

Ранее высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что даже если Соединенные Штаты не согласятся на дальнейшее снижение ценового потолка на российскую нефть, Европейский Союз может это сделать самостоятельно, благодаря контролю над Черным и Балтийским морями.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Европейский Союз потратил на российские энергоресурсы больше, чем выделил на финансовую помощь Украине. "В 2024 году ЕС потратил примерно 21,9 млрд евро на импорт российского ископаемого топлива - всего на 1% меньше, чем в предыдущем году. Для сравнения: эта сумма превышает 18,7 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС предоставил Украине в том же году", - говорится в исследовании Euroactiv.