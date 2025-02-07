ЄС планує знизити мита на автомобілі, щоб уникнути торгової війни з Трампом

Європейський Союз готовий знизити мита на імпорт автомобілів зі США з 10% до рівня, близького до 2,5%, щоб уникнути торгівельної війни з адміністрацією Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times.

Бернд Ланге, голова торгового комітету Європейського парламенту, зазначив: "Ми можемо спробувати укласти угоду, перш ніж підвищувати витрати та мита".

За його словами, ЄС також планує збільшити закупівлі скрапленого природного газу та військової техніки у США.

Європейські автовиробники підтримують цей крок, побоюючись можливих американських мит. Зниження мит стосуватиметься не лише США, але й Китаю та інших країн відповідно до правил СОТ. Однак, ЄС вже запровадив мита до 35% на китайські електромобілі через їхнє субсидування Пекіном.

У 2022 році ЄС експортував до США 738 436 автомобілів на суму 37,4 млрд євро, тоді як імпортував лише 271 476 автомобілів вартістю 8,7 млрд євро.

Нагадаємо:

Євросоюз може ввести обмеження проти великих технокомпаній з Кремнієвої долини, якщо Дональд Трамп вирішить запровадити мита на європейські товари. Це може поширити торговий конфлікт і на сферу послуг.

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри накласти мита на продукцію із країн ЄС.

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до Європейського Союзу купувати більше американської нафти і газу, якщо ЄС хоче уникнути нових тарифів.

Китайські автовиробники нарощують експорт гібридних автомобілів до Європи і планують розширяти лінійки моделей для цього ринку через тарифи ЄС на електромобілі.