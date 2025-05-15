TikTok загрожує штраф до 6% від обороту — ЄС звинувачує у порушенні правил реклами

Європейський Союз зробив крок до накладення штрафу на TikTok за порушення правил прозорості онлайн-реклами.

Про це пише Financial Times.

За попередніми висновками Єврокомісії, платформа не надала відкриту бібліотеку рекламних оголошень, як того вимагає Закон про цифрові послуги.

Це розслідування триває понад рік і є частиною ширшої серії справ проти TikTok у Європі. Якщо порушення підтвердяться, компанії може загрожувати штраф до 6% від її глобального обороту.

Крім прозорості реклами, TikTok також фігурує в окремому розслідуванні щодо ймовірного втручання у вибори в Румунії 2024 року. А раніше в травні платформа отримала штраф у 530 млн євро від Ірландської комісії із захисту даних за передачу особистої інформації користувачів до Китаю.

У ByteDance, материнської компанії TikTok, назвали це рішення небезпечним прецедентом для будь-якої глобальної компанії, що працює в Європі.

Нагадаємо:

TikTok був оштрафований на 530 мільйонів євро провідним регулятором ЄС з питань захисту персональних даних через занепокоєння щодо того, як він захищає інформацію користувачів.