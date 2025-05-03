ЄС оштрафує TikTok на 530 мільйонів євро

TikTok був оштрафований на 530 мільйонів євро провідним регулятором ЄС з питань захисту персональних даних через занепокоєння щодо того, як він захищає інформацію користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

Компанії наказали призупинити передачу даних до Китаю, якщо їх обробка не буде приведена у відповідність протягом шести місяців.

Комісар із захисту даних Ірландії заявив, що TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, не зміг довести, що персональні дані користувачів з ЄС, до деяких з яких віддалено мають доступ співробітники в Китаї, мають високий рівень захисту, передбачений законодавством ЄС.

Таким чином платформа коротких відео не вирішила питання потенційного доступу китайської влади до даних відповідно до законів про боротьбу зі шпигунством та інших законів, визначених TikTok як такі, що суттєво відрізняються від стандартів ЄС, йдеться в заяві DPC.

TikTok заявив, що рішуче оскаржує цей висновок і що він використовував власну правову базу ЄС, зокрема, так звані стандартні договірні умови, щоб надати суворо контрольований і обмежений віддалений доступ. Компанія планує подати апеляцію на це рішення.

Компанія також заявила, що рішення не повністю враховує заходи безпеки даних, вперше запроваджені в 2023 році, які здійснюють незалежний моніторинг віддаленого доступу і гарантують, що дані користувачів з ЄС зберігаються в спеціальних центрах обробки даних в Європі та США.