Євросоюз і Україна визначилися, як покрити потреби бюджету й армії у 2026 році

Українська правда

Європейська комісія та Україна заявили, що визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України у 2026 році, а також кроки для своєчасного надання відповідного фінансування.

Джерело: спільна заява Єврокомісії та України від 1 жовтня 2026 року, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: ЄС та Україна стверджують, що знайшли можливості для забезпечення фінансування українського бюджету та оборони у 2026 році.

"Сьогодні завдяки скоординованим спільним зусиллям ми визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також повторно підтвердили кроки, необхідні для забезпечення їх своєчасного надання", – йдеться у документі.

Також ЄС та Україна "домовилися оперативно рухатися вперед" із виділенням 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan на 2027 рік – "за умови виконання встановлених умов".

"Ми також розпочнемо роботу над визначенням додаткових бюджетних та оборонних потреб", – наголошується в заяві.

"Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання та посилити свої зусилля з огляду на значні виклики, з якими стикається Україна", – підкреслили в документі.

Сторони також домовилися зустрічатися щомісяця для координації спільних зусиль.

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