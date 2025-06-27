ЄБРР дасть 50 мільйонів євро "Новій пошті" на тлі скорочень персоналу

ЄБРР планує надати Новій пошті кредит до 50 мільйонів євро для фінансування інвестиційної програми на 2025–2026 роки.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив про намір профінансувати капітальні інвестиції групи компаній Nova на загальну суму до 50 мільйонів євро. Кредит планують спрямувати на вдосконалення фізичної інфраструктури, розширення мережі, модернізацію IT-систем, покращення енергоменеджменту та підтримку людського капіталу.

Кредит буде мультивалютним із можливістю вибірки у гривні та євро. Він складатиметься з двох траншів: перший на 35 мільйонів євро зарезервують після підписання угоди, другий на 15 мільйонів банк виділятиме на власний розсуд. Загальна вартість проєкту становить 69,1 мільйона євро.

ЄБРР зазначає, що Нова пошта має понад 12 тисяч відділень і 27 тисяч поштоматів та надає послуги понад 11 мільйонам клієнтів щомісяця. Проєкт уже пройшов фінальний огляд і може бути затверджений у червні. Це буде п’ятий кредит банку для компанії.

У травні компанія повідомила банку про планове скорочення близько 2900 працівників, що становить менше 10% персоналу. ЄБРР підтверджує, що Нова пошта дотрималася умов кредитної угоди щодо процедури таких звільнень і мала ефективний діалог з профспілкою.

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Нагадаємо:

У ніч на 13 червня Росія атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе. Одне з влучань знищило відділення "Нової пошти".