ЄБА розкритикувала законодавчі ініціативи про спецдозволи та земподаток: шкодять видобувній галузі

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) закликала Верховну Раду відмовитися від ідеї позасудового припинення спецдозволів на користування надрами за наявності податкової заборгованості близько 3 тис грн та підвищення ставок земельного податку для гірничодобувних підприємств в законопроєкті №13157.

Про це повідомили в ЄБА.

У бізнес-асоціації вважають, що позасудове припинення спецдозволів при заборгованості 3 тис грн суперечить принципу правової визначеності, створює значні корупційні ризики й порушує міжнародні зобов’язання України щодо стабільності умов для інвесторів.

Зокрема, йдеться про порушення Угоди між урядами України та США щодо створення інвестиційного фонду відбудови.

Щодо підвищення ставок земельного податку для гірничодобувних підприємств з 3% до 8% - для ділянок із нормативною грошовою оцінкою та з 5% до 12% - для ділянок без такої оцінки, то, як вважають в ЄБА, це може призвести до зростання собівартості продукції, зменшення обсягів видобування й експортного виторгу, а також зниження інвестиційної привабливості сектору.

"Видобувна галузь - основа сировинної безпеки держави. Вона є потужним резервом економічного зростання, формуючи до 60% експортного потенціалу. В таких умовах важливо не допустити додаткового тиску на сектор, а навпаки - створювати можливості для його розвитку.

Цього можливо досягти шляхом податкових стимулів, прозорого регулювання та дотримання принципів правової стабільності", - зазначається в повідомленні.

Комітет надрокористування асоціації закликає парламент утриматися від ухвалення змін, що можуть поставити під загрозу довіру інвесторів, а натомість зосередитися на реформах для сталого розвитку галузі.

Нагадаємо:

5 травня парламент 235 голосами прийняв за основу законопроєкт №13157 про зміни до Податкового кодексу у зв’язку із прийняттям закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення.