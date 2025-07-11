ЕБА раскритиковала законодательные инициативы о спецразрешениях на недра и земналоге

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду отказаться от идеи внесудебного прекращения спецразрешений на пользование недрами при наличии налоговой задолженности около 3 тыс грн и повышения ставок земельного налога для горнодобывающих предприятий в законопроекте №13157.

Об этом сообщили в ЕБА.

В бизнес-ассоциации считают, что внесудебное прекращение спецразрешений при задолженности 3 тыс грн противоречит принципу правовой определенности, создает значительные коррупционные риски и нарушает международные обязательства Украины по стабильности условий для инвесторов.

В частности, речь идет о нарушении Соглашения между правительствами Украины и США о создании инвестиционного фонда восстановления.

Что касается повышения ставок земельного налога для горнодобывающих предприятий с 3% до 8% - для участков с нормативной денежной оценкой и с 5% до 12% - для участков без такой оценки, то, как считают в ЕБА, это может привести к росту себестоимости продукции, уменьшению объемов добычи и экспортной выручки, а также снижению инвестиционной привлекательности сектора.

"Добывающая отрасль - основа сырьевой безопасности государства. Она является мощным резервом экономического роста, формируя до 60% экспортного потенциала. В таких условиях важно не допустить дополнительного давления на сектор, а наоборот - создавать возможности для его развития.

Этого можно достичь путем налоговых стимулов, прозрачного регулирования и соблюдения принципов правовой стабильности", - отмечается в сообщении.

Комитет недропользования ассоциации призывает парламент воздержаться от принятия изменений, которые могут поставить под угрозу доверие инвесторов, а вместо этого сосредоточиться на реформах для устойчивого развития отрасли.

Напомним:

5 мая парламент 235 голосами принял за основу законопроект №13157 об изменениях в Налоговый кодекс в связи с принятием закона об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения.