Японія розширить страхування воєнних ризиків для відновлення України

Японське агентство NEXI готове розширити страхування воєнних ризиків для відновлення України.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"21 жовтня 2025 року в Токіо відбулася робоча зустріч української делегації на чолі з Міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим та президента Японського експортно-кредитного агентства (NEXI) Ацуо Куроди", – говориться у повідомленні.

Сторони обговорили розширення співпраці у сфері страхування інвестицій та експорту, що є ключовим для залучення японських інвестицій і технологій до відновлення української промисловості та інфраструктури.

Страхування воєнних ризиків було серед ключових тем. Через обмеження з боку суверенних гарантій Україна вже застосовує альтернативні механізми – гарантії ЄС через Ukraine Facility, а також розподіл ризиків із ЄБРР та IFC.

Також повідомляється, що Україна готується до запровадження компенсацій для підприємств по всій території України, де працюють страхові компанії. Спеціальна компонента прямих компенсацій буде діяти для прифронтових регіонів. Це зробить страхування, зокрема NEXI, доступнішим.

"Україна зацікавлена у використанні інструментів NEXI для страхування постачання японського обладнання в межах ініціативи "Промисловий Рамштайн", – повідомляє міністерство.

"Розширення співпраці з NEXI – це крок до розблокування японських інвестицій і підтримки промислового відновлення. Ми активно шукаємо рішення, які дозволяють залучати фінансування і запускати проєкти вже сьогодні", – зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

NEXI вже покриває близько половини обсягів японського експорту та інвестицій в Україну. Зустріч підтвердила готовність Японії до активнішого залучення в проєкти, що є критично важливими для економічної стійкості та відновлення країни, – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Україна та Японія синхронізували санкції проти Російської Федерації. У списку – керівники й компанії, які працюють на російську воєнну машину, постачають зброю тощо.

Раніше повідомлялося, що Японія надасть кредит на суму понад 3 мільярди доларів в межах ініціативи G7 ERA. Його обслуговуватимуть за рахунок заморожених російських активів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду про надання Україні кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд доларів США).