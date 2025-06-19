Бізнес отримає 5 мільйонів компенсації за купівлю української техніки в травні

Український бізнес отримає 5 млн грн за програмою компенсації 15% вартості (без ПДВ) промислової техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Йдеться, що кошти отримають 14 підприємств і фізичних осіб-підприємців, які у травні придбали техніку в 7 українських виробників.

"Бізнес закупив ліфти, різні види напівпричепів, тракторні причепи та сонячні електростанції. Загалом у травні придбано 15 одиниць техніки на суму 33,4 млн грн (без ПДВ). Держава компенсує покупцям 15% цієї вартості – 5 млн грн", – зазначає відомство.

Найбільш активно програмою користувались підприємці з таких областей (за обсягом компенсації):

• Сумська – 1,59 млн грн;

• Львівська – 0,65 млн грн;

• Хмельницька – 0,59 млн грн;

• Тернопільська – 0,52 млн грн;

• Полтавська – 0,49 млн грн.

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Нагадаємо:

Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за "Національним кешбеком" та 200 млн грн – для компенсації вартості української промислової техніки.