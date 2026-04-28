Київська електричка на два місяці змінює рух
З 29 квітня по 27 червня київська електричка Kyiv City Express змінює рух.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
"Хочемо нарешті завершити останню частину невідкладного ремонту на Північному мосту. Це означає перерву в русі між станціями Почайна та Райдужний", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рейси Kyiv City Express в години пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть стабільно курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця – Святошин (в обидві сторони). Зі Святошина відправлятимемось пізніше на +4 хвилини.
На ділянках Почайна – Святошин та Райдужний – Дарниця організовано рух щогодинних рейсів.
Інформується, що на станції Святошин з деяких рейсів необхідно буде здійснити пересадку на інший поїзд, аби заїхати до станції Почайна або зворотно продовжити рух в напрямку Вокзальної.
Йдеться про поїзди:
Святошин — Почайна:
А02 5:44/6:09
А15 14:44/15:09
Почайна — Святошин:
Б13 12:04/12:28
Б16 15:04/15:28
Б25 22:04/22:28
Зі станцій Райдужний та Воскресенка всі поїзди Kyiv City Express напрямку "А" відправлятимуться на 1 хвилину раніше від звичного графіку. А висадка пасажирів для поїздів двох напрямків на цих станціях здійснюватиметься тільки на платформі Nº1 в обидва боки.
