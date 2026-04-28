Київська електричка на два місяці змінює рух

З 29 квітня по 27 червня київська електричка Kyiv City Express змінює рух.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"Хочемо нарешті завершити останню частину невідкладного ремонту на Північному мосту. Це означає перерву в русі між станціями Почайна та Райдужний", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рейси Kyiv City Express в години пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть стабільно курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця – Святошин (в обидві сторони). Зі Святошина відправлятимемось пізніше на +4 хвилини.

На ділянках Почайна – Святошин та Райдужний – Дарниця організовано рух щогодинних рейсів.

Інформується, що на станції Святошин з деяких рейсів необхідно буде здійснити пересадку на інший поїзд, аби заїхати до станції Почайна або зворотно продовжити рух в напрямку Вокзальної.

Йдеться про поїзди:

Святошин — Почайна:

А02 5:44/6:09

А15 14:44/15:09

Почайна — Святошин:

Б13 12:04/12:28

Б16 15:04/15:28

Б25 22:04/22:28

Зі станцій Райдужний та Воскресенка всі поїзди Kyiv City Express напрямку "А" відправлятимуться на 1 хвилину раніше від звичного графіку. А висадка пасажирів для поїздів двох напрямків на цих станціях здійснюватиметься тільки на платформі Nº1 в обидва боки.

