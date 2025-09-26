Аналітики підрахували середній вік вживаних авто в Україні: "наймолодші" легковики – в столиці

У серпні середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку склав 16,1 року. Цей показник суттєво відрізняється залежно від регіону: від 11 років у столиці до понад 19 років на півдні та сході країни.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, наймолодші автомобілі зосереджені у місті Київ (11,2 року), а також у Закарпатській та Львівській областях (по 14,7 року).

" У столиці це пояснюється вищою купівельною спроможністю та розвитком сегмента нових авто, тоді як на заході діє потужний фактор близькості до кордону — звідти надходить більшість уживаних машин з Європи", – зазначають екперти.

Найстаріший автопарк зафіксовано у Херсонській (19,3 року) та Донецькій (19,2 року) областях, йдеться в дослідженні.

Причини — економічні та безпекові: низький рівень відновлення автопарку через бойові дії та часткову окупацію цих територій, пояснюють експерти.

Дані з Луганської області та т.о. Криму відсутні.

Нагадаємо:

Впродовж серпня українці придбали понад 2,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 42% більше, ніж було у серпні 2024 року.

Українці у серпні придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 6% більше, ніж у липні 2025 року.