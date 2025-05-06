В Україні зменшується попит на нові вантажівки: популярні моделі квітня

В Україні з початку 2025 року парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України Укравтопром.

Щодо квітня, то впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 982 авто.

У порівнянні з торішнім квітнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 6%.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

MAN - 128 од.; CITROEN - 118 од.; RENAULT - 113 од.; PEUGEOT - 78 од.; FORD - 75 од.

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