В Україні зменшується попит на нові вантажівки: популярні моделі квітня
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В Україні з початку 2025 року парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Асоціація автовиробників України Укравтопром.
Щодо квітня, то впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 982 авто.
У порівнянні з торішнім квітнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 6%.
До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- MAN - 128 од.;
- CITROEN - 118 од.;
- RENAULT - 113 од.;
- PEUGEOT - 78 од.;
- FORD - 75 од.
Нагадаємо:
У березні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 996 авто, що на 18% більше, ніж у попередньому місяці.