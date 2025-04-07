В Україні зріс попит на вантажівки: популярні моделі березня
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У березні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 996 авто, що на 18% більше, ніж у попередньому місяці.
Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто впали на 6%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- MAN - 170 од.;
- RENAULT - 134 од.;
- IVECO - 88 од.;
- FORD - 83 од.;
- PEUGEOT - 68 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 2813 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо:
З січня по березень українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.