В Украине уменьшается спрос на новые грузовики: популярные модели апреля

В Украине с начала 2025 года парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3820 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.

Что касается апреля, то в течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 982 авто.

По сравнению с прошлогодним апрелем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 6%.

В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

MAN - 128 ед; CITROEN - 118 ед; RENAULT - 113 ед; PEUGEOT - 78 ед; FORD - 75 ед.

Напомним: