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В Украине уменьшается спрос на новые грузовики: популярные модели апреля

Виктор Волокита — 6 мая, 12:01
В Украине уменьшается спрос на новые грузовики: популярные модели апреля
Getty Images

В Украине с начала 2025 года парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3820 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.

Что касается апреля, то в течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 982 авто.

По сравнению с прошлогодним апрелем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 6%.

В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  1. MAN - 128 ед;
  2. CITROEN - 118 ед;
  3. RENAULT - 113 ед;
  4. PEUGEOT - 78 ед;
  5. FORD - 75 ед.

Напомним:

В марте 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 996 авто, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце.

Укравтодор транспорт

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В Украине уменьшается спрос на новые грузовики: популярные модели апреля
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