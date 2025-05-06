В Украине уменьшается спрос на новые грузовики: популярные модели апреля
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В Украине с начала 2025 года парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3820 новых машин, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.
Что касается апреля, то в течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 982 авто.
По сравнению с прошлогодним апрелем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 6%.
В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- MAN - 128 ед;
- CITROEN - 118 ед;
- RENAULT - 113 ед;
- PEUGEOT - 78 ед;
- FORD - 75 ед.
Напомним:
В марте 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 996 авто, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце.