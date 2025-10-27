Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Румунія на понад місяць продовжила обмеження руху на кордоні з Україною

Альона Кириченко — 27 жовтня, 13:10
Румунія на понад місяць продовжила обмеження руху на кордоні з Україною
Міст через р. Тиса
Getty Images

Румунія продовжила запровадження обмежень дорожнього руху у пункті пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй".

Про це повідомляє Державна митна служба з посиланням на інформацію від МЗС Румунії.

Обмеження руху пов'язані з продовженням робіт на мосту через р. Тиса, який знаходиться між зазначеними пунктами пропуску, зазначає митниця.

Як зазначає румунська сторона, автомобільний рух буде закритий для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту з 27 жовтня, терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30 год.

У цей період пішохідний доступ здійснюватиметься у звичайному режимі.

Нагадаємо:

В червні стало відомо, що на кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під'їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.

У серпні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що Україна та Румунія активізують співпрацю щодо реалізації спільних інфраструктурних проєктів, зокрема щодо будівництва мосту через річку Тису.

Кордон Румунія

Румунія

Румунія на понад місяць продовжила обмеження руху на кордоні з Україною
"Укрзалізниця" запускає поїзд Київ – Бухарест
Румунський порт може потрапити під українські санкції

Останні новини