Румунія на понад місяць продовжила обмеження руху на кордоні з Україною

Румунія продовжила запровадження обмежень дорожнього руху у пункті пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй".

Про це повідомляє Державна митна служба з посиланням на інформацію від МЗС Румунії.

Обмеження руху пов'язані з продовженням робіт на мосту через р. Тиса, який знаходиться між зазначеними пунктами пропуску, зазначає митниця.

Як зазначає румунська сторона, автомобільний рух буде закритий для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту з 27 жовтня, терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30 год.

У цей період пішохідний доступ здійснюватиметься у звичайному режимі.

Нагадаємо:

В червні стало відомо, що на кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під'їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.

У серпні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що Україна та Румунія активізують співпрацю щодо реалізації спільних інфраструктурних проєктів, зокрема щодо будівництва мосту через річку Тису.