В Україну щорічно ввозять три тисячі тонн нелегальної кави – Гетманцев

Три тисячі тонн нелегальної кави (або кожна третя тонна) на рік ввозиться в Україну контрабандою.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, таку каву ввозять зокрема під виглядом цикорію, імпорт якого виріс за два роки у рази. Потім її продають за готівку або пакують під міжнародні бренди і теж реалізують за готівку.

"І це не тільки Столичка, Волинська у Києві, чи "Сьомий Кілометр" в Одесі. Це і численні мережі фуд-рітейлу, подрібнені на ФОПів", – наголосив Гетманцев.

Він підкреслив, що тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда на рік, а споживач отримує неякісний, контрафактний товар.

Нагадаємо:

В березні світова торгівля кавою різко скоротилася через рекордне зростання цін.