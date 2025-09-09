Мінцифра оновила Принципи відповідальної гри: головні зміни

Міністерство цифрової трансформації оновило Принципи відповідальної гри.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Вони обов’язкові для ліцензованих організаторів азартних ігор — роблять азартні ігри безпечнішими для гравців", – зазначили в міністерстві.

Серед головного:

– гра почнеться лише після того, як гравець визначив для себе ліміти часу і витрат;

– організатор має заблокувати доступ гравцеві, якщо той подав заяву про самообмеження;

– заборона на заохочення до продовження гри — жодних бонусів, алкоголю і подарунків за програш чи після того, як гравець вирішив припинити гру;

– організатори повинні розміщувати інформацію про ризики залежності та контакти, де можна отримати допомогу.

Як інформує Мінцифри, наказ набере чинності після офіційного опублікування. Це дає організаторам азартних ігор час підготуватися до виконання нових вимог.

Нагадаємо:

Державний бюджет України в 2024 році через схеми в гральному бізнесі втратив 20,1 млрд грн податками, цього року – 10,2 млрд, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.