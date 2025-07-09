У видавництві "Наш Формат" оцінили збитки від удару РФ

Загальні збитки разом із простоєм і переїздом у нове приміщення в результаті повністю знищеного складу видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" внаслідок російської атаки на Київ 4 липня становлять близько $100 000.

Про це розповів власник "Нашого Формату" Владислав Кириченко, повідомляє Forbes Ukraine.

За його словами, книжок майже не втратили, адже вони були у коробках на палетах.

"Якісь 5% книг підмокли, а таких, щоб згоріли, практично немає", – зазначає він.

Зараз "Наш Формат" переїжджає на новий склад – приміщення вже знайшли.

За два-три тижні планують відновити роботу. Для цього необхідно перевезти близько 300–350 000 книг, які зберігалися на складі. Це книги як "Нашого формату", так і інших видавництв, які продавалися через однойменний інтернет-магазин.

З урахуванням простою та витрат на переїзд збитки "Нашого Формату" складають до $100 000, каже Кириченко. "Це точно не $10–30 000, але і явно не більше $100 000", – вважає він.

Нагадаємо:

В результаті атаки Росії на Київ 4 липня вибуховою хвилею та уламками було зруйновано фасад будівлі, в якій розташовувався склад "Нашого Формату. Складський офіс вигорів повністю.