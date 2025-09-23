Українці за місяць купили майже 8 тисяч електромобілів: в яких регіонах найбільше

У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. авто на електротязі (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

1. Львівська область – 1196 од. (89% вживані);

2. місто Київ – 959 од. (55% вживані);

3. Київська обл. – 698 од. (68% вживані);

4. Дніпропетровська обл. – 640 од. (71% вживані);

5. Одеська обл. – 449 од (69% вживані).

За даними Укравтопром, в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus. Мешканці Дніпропетровщини частіше обирали HONDA eNS1.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто титул лідера у TESLA Model Y.

Нагадаємо:

За підсумками серпня обсяг сегмента електромобілів (включаючи легковики, вантажні та автобуси) становив рекордні 11,5 тис. Це на 12,5% більше, ніж було у липні, та на 22,5% більше відносно серпня-2024.



