В Україні у вересні підскочили продажі вантажівок: популярні марки
Агентство відновлення
В Україні впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1113 авто. Попит на нові комерційні авто збільшився на 4% у порівнянні з вереснем 2025 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Відносно серпня 2025 року продажі нових вантажівок підскочили на 19%.
До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- PEUGEOT - 171 од.;
- CITROEN - 125 од.;
- RENAULT - 124 од.;
- FIAT - 102 од.;
- MAN - 88 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 8650 нових машин, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо:
В Україні впродовж серпня сумарно було куплено 3,4 тис. машин групи LCV (буси та фургони). Це на 37,3% менше, ніж рік тому, та на 4,5%, ніж в липні.