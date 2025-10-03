В Україні у вересні підскочили продажі вантажівок: популярні марки

В Україні впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1113 авто. Попит на нові комерційні авто збільшився на 4% у порівнянні з вереснем 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Відносно серпня 2025 року продажі нових вантажівок підскочили на 19%.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

PEUGEOT - 171 од.; CITROEN - 125 од.; RENAULT - 124 од.; FIAT - 102 од.; MAN - 88 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 8650 нових машин, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

В Україні впродовж серпня сумарно було куплено 3,4 тис. машин групи LCV (буси та фургони). Це на 37,3% менше, ніж рік тому, та на 4,5%, ніж в липні.