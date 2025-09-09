В Україні зменшився попит на буси та фургони: найпопулярніші нові та вживані моделі

В Україні впродовж серпня сумарно було куплено 3,4 тис. машин групи LCV. Це на 37,3% менше, ніж рік тому, та на 4,5%, ніж в липні.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, динаміка за підсегментами ринку LCV наступна:

Внутрішні перепродажі: +0,6% (порівняно з липнем), −45,6% (порівняно з серпнем 2024-го);

Імпорт вживаних: −19,5%, −28,9%,

Імпорт нових: +4,1%, +3,6%;

Вироблені в Україні: +13,6%, +19,6%.

Структура сегмента: найбільша частка, 60,4% — у внутрішніх перепродажів; 24,2% зайняли імпортовані вживані легкі вантажівки, 13,4% — нові імпортні, 2% — вироблені або переобладнані в Україні. Сумарна частка нових машин — 15,4%.

Як йдеться в дослідженні, на внутрішньому ринку найчастіше купували вантажні фургони, які й складають основу сегмента. Рідше купували вантажопасажирські та бортові тентовані версії. Всього відбулося понад 2 тисячі угод (2074) купівлі-продажу.

На внутрішньому ринку лідерство стабільно утримує Mercedes-Benz Sprinter (261), друга позиція у Renault Master (197), третій у списку Volkswagen Transporter (131).

У серпні наш автопарк поповнився на 832 імпортованих вживаних авто сімейства LCV. Подібно до попереднього підсегмента, тут покупці найчастіше обирали "пригнані" вантажні фургони, дещо рідше фургони-рефрижератори та бортові тентовані версії.

На ринку імпортованих LCV із пробігом зберігається знайомий розклад: Mercedes-Benz Sprinter (198) та Renault Master (183) йдуть майже нога в ногу, залишивши далеко позаду всіх конкурентів. За ними — Kangoo (66), Trafic (59) та Crafter (42).

В минулому місяці 527 нових легких вантажівок вперше виїхали на українські дороги. З цього числа 460 були імпортними, 67 — зареєстровані як вироблені (або переобладнані в заводських умовах) в Україні.

Серед типів перевага тут у фургонів, другі за часткою — пікапи, треті — фургони-рефрижератори.

Лідером став Renault Express (81), Toyota Hilux (56) на другому місці, Fiat Ducato (35) – на третьому.

Згідно з аналітикою, середній вік на вторинному ринку за підсумками червня для LCV склав 16,4 року для внутрішніх перепродажів, та 6 років для "свіжопригнаних" машин.

Нагадаємо:

Українці впродовж липня купили 3,4 тис. машин групи LCV. У порівнянні з липнем 2024 року це на 43% менше, відносно червня — збільшення обсягів на 7,2%.