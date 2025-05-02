В Україні засіяли понад 6,5 мільйонів гектар ярих культур, найбільша площа – під соняшником

Станом на 2 травня аграрії всіх областей України засіяли 6,68 млн га ярих культур.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зокрема, ярих зернових та зернобобових культур засіяли 3,25 млн га. Серед них найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 1 919,3 тис. га, ячмінь – 715,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 207,9 тис. га, гороху – 205,7 тис. га, вівса – 156 тис. га. Гречка засіяна на площі 7 тис. га, просо – 6 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Полтавська область: 429,6 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 343,1 тис. га);

Кіровоградська область: 300,5 тис. га (пшениця – 3 тис. га, ячмінь – 35,4 тис. га, горох – 18,7 тис. га, овес – 0,5 тис. га, кукурудза – 238,3 тис. га);

Київська область: 241,6 тис. га (пшениця – 25 тис. га, ячмінь – 40,4 тис. га, горох – 4,5 тис. га, овес – 5 тис. га, кукурудза – 163 тис. га);

Сумська область: 225,8 тис. га (пшениця – 21,5 тис. га, ячмінь – 18,2 тис. га, горох – 5,8 тис. га, овес – 9,8 тис. га, кукурудза – 168,7 тис. га);

Черкаська область: 217,3 тис. га (пшениця – 2 тис. га, ячмінь – 30,2 тис. га, горох – 5 тис. га, овес – 0,8 тис. га, кукурудза – 179,1 тис. га).

Крім того, технічні культури засіяні на площі 3 432 тис. га. З них: соняшнику – 2 364,8 тис. га; сої – 729,2 тис. га; цукрових буряків – 217,3 тис. га.

Нагадаємо:

В Україні на 2025 рік заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.

В Мінагро зазначають, що головною особливістю нового сезону стане прогнозне збільшення площ під ярою пшеницею на 28%, до 222,8 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.