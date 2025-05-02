В Украине засеяли более 6,5 миллионов гектар яровых культур, наибольшая площадь - под подсолнечником

По состоянию на 2 мая аграрии всех областей Украины засеяли 6,68 млн га яровых культур.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

В частности, яровых зерновых и зернобобовых культур засеяли 3,25 млн га. Среди них наибольшая площадь посевов приходится на кукурузу - 1 919,3 тыс. га, ячмень - 715,2 тыс. га, яровой пшеницы уже засеяно 207,9 тыс. га, гороха - 205,7 тыс. га, овса - 156 тыс. га. Гречиха засеяна на площади 7 тыс. га, просо - 6 тыс. га.

Регионы-лидеры по темпам сева:

Полтавская область: 429,6 тыс. га (пшеница - 4,5 тыс. га, ячмень - 69,1 тыс. га, горох - 9,6 тыс. га, овес - 3,1 тыс. га, кукуруза - 343,1 тыс. га);

Кировоградская область: 300,5 тыс. га (пшеница - 3 тыс. га, ячмень - 35,4 тыс. га, горох - 18,7 тыс. га, овес - 0,5 тыс. га, кукуруза - 238,3 тыс. га);

Киевская область: 241,6 тыс. га (пшеница - 25 тыс. га, ячмень - 40,4 тыс. га, горох - 4,5 тыс. га, овес - 5 тыс. га, кукуруза - 163 тыс. га);

Сумская область: 225,8 тыс. га (пшеница - 21,5 тыс. га, ячмень - 18,2 тыс. га, горох - 5,8 тыс. га, овес - 9,8 тыс. га, кукуруза - 168,7 тыс. га);

Черкасская область: 217,3 тыс. га (пшеница - 2 тыс. га, ячмень - 30,2 тыс. га, горох - 5 тыс. га, овес - 0,8 тыс. га, кукуруза - 179,1 тыс. га).

Кроме того,технические культуры засеяны на площади 3 432 тыс. га. Из них: подсолнечника - 2 364,8 тыс. га; сои - 729,2 тыс. га; сахарной свеклы - 217,3 тыс. га.

Напомним:

В Украине на 2025 год запланировано засеять более 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года.

В Минагро отмечают, что главной особенностью нового сезона станет прогнозное увеличение площадей под яровой пшеницей на 28%, до 222,8 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов соответствуют стабильному спросу на пшеницу со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.