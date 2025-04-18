Ворог атакував Дніпро ракетами: постраждали офіси банку, АТБ

Зранку 18 квітня РФ атакувала Дніпро ракетами, внаслідок чого пошкоджено офіс АТБ.

Про це повідомив член ради директорів АТБ Борис Марков.

За його інформацією, від вибухової хвилі сильно пошкоджено новий офіс АТБ.

Президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Олексій Мартинов зазначив, що російська ракета влучила поряд із воднолижним клубом Sentosa.

Крім того, у Приватбанку повідомили, що офіси у Дніпрі зазнали пошкоджень внаслідок нічної атаки.

Нагадаємо:

У Сумах російський "Шахед" поцілив підприємство, яке є провідним виробник хлібобулочних та кондитерських виробів – пошкоджено виробництво пасок, внаслідок удару загинув підприємець, який приїхав по святкову продукцію.