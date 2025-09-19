Нові авто в Україні: які моделі найчастіше обирають громадяни та підприємства
У серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легковиків. З них 71% купили приватні клієнти, а 29% – юрособи.
Про це інформує Укравтопром.
Йдеться, що у порівнянні з липнем продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 13%, а у корпоративному зменшились на 11%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
1. BYD Song Plus - 355 од.;
2. TOYOTA RAV-4 - 231 од.;
3. HYUNDAI Tucson - 215 од.;
4. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 194 од.;
5. HONDA eNS1 - 188 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
1. RENAULT Duster - 352 од.;
2. TOYOTA Yaris Cross - 88 од.;
3. TOYOTA RAV-4 - 68 од.;
4. VOLKSWAGEN Touareg - 64 од.;
5. SKODA Octavia - 62 од.
Нагадаємо:
У серпні в Україну імпортували 1809 легкових авто, які виготовлені на китайських підприємствах. Що складає понад чверть ринку – 26,7%, і за підсумками спостережень від серпня 2024 року це найвища частка (а також і кількість).