Частка китайських авто серед нових легковиків в Україні зростає: які моделі обирають

У серпні в Україну імпортували 1809 легкових авто, які виготовлені на китайських підприємствах. Що складає понад чверть ринку – 26,7%, і за підсумками спостережень від серпня 2024 року це найвища частка (а також і кількість).

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Серед нових легковиків, вироблених у Китаї, й зареєстрованих у згаданому періоді, лише 7,6% мали бензинові двигуни, з гібридними силовими установками було 3% авто, решта 89,4% — електромобілі, йдеться в дослідженні.

Серед лідерів за кількістю перших реєстрацій у серпні виділяється четвірка брендів, котрі мали понад сто проданих автомобілів – BYD (823 шт.), Honda (327 шт.), Zeekr (193 шт.), Audi (120 шт.).

"Наведений перелік свідчить про змішану картину: на ринок потрапляють як автомобілі від суто китайських компаній (BYD, Zeekr), так і моделі всесвітньо відомих брендів (Honda, Audi), які збираються на спільних підприємствах у Китаї. Це підтверджує, що виробництво "made in China" стало глобальним явищем, що охоплює різні сегменти ринку", – зауважили аналітики.

Що стосується окремих моделей, то беззаперечний лідер – BYD Song Plus (386 шт.). Далі слідують Honda e:NS1 (202 шт.), BYD Sea Lion 07 (153 шт.), Audi Q4 e-tron (98 шт.), Zeekr 7X (93 шт.).

