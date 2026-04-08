У березні українці купили майже 6 тисяч нових легковиків: які моделі обирає населення та бізнес

У березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових авто, з них – 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що у порівнянні з березнем 2025р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 12%, а у корпоративному на 26%.

Згідно з аналітикою, приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. TOYOTA RAV-4 - 374 од.;

2. HYUNDAI Tucson - 195 од.;

3. RENAULT Duster - 125 од.;

4. VOLKSWAGEN Touareg - 116 од.;

5. MAZDA CX5 - 114 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. RENAULT Duster - 282 од.;

2. VOLKSWAGEN Touareg - 88 од.;

3. RENAULT Taliant - 81 од.;

4. SKODA Octavia - 80 од.;

5. TOYOTA RAV-4 - 79 од.

Український автопарк у лютому поповнили близько 4,4 тис. нових легкових авто, з яких 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.