Новые авто в Украине: какие модели чаще всего выбирают граждане и предприятия

В августе украинский автопарк пополнили около 6,8 тыс. новых легковушек. Из них 71% купили частные клиенты, а 29% – юрлица.

Об этом сообщает Укравтопром.

Речь идет, что по сравнению с июлем продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 13%, а в корпоративном уменьшились на 11%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели :

1. BYD Song Plus – 355 ед.;

2. TOYOTA RAV-4 – 231 ед.;

3. HYUNDAI Tucson – 215 ед.;

4. VOLKSWAGEN ID.UNYX – 194 ед.;

5. HONDA eNS1 – 188 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались :

1. RENAULT Duster – 352 ед.;

2. TOYOTA Yaris Cross – 88 ед.;

3. TOYOTA RAV-4 – 68 ед.;

4. VOLKSWAGEN Touareg – 64 ед.;

5. SKODA Octavia – 62 ед.

Напомним :

В августе в Украину импортировали 1809 легковых автомобилей, изготовленных на китайских предприятиях. Что составляет более четверти рынка – 26,7%, и по итогам наблюдений с августа 2024 года это самая высокая доля (а также и количество).