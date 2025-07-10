В Україні зріс попит на гібридні авто: найпопулярніші моделі червня

Автопарк України у червні поповнили понад 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 14% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 55% торік.

Серед нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (261 од.).

Другий результат у NISSAN Qashqai (84 од.). Третій за популярністю - TOYOTA Yaris Cross (70 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у TOYOTA Prius (75 од.).

Також у лідерській трійці: FORD Escape (58 од.) та KIA Niro (49 од.).

Нагадаємо:

У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31753 од. електромобілів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом торік.