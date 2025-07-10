В Украине вырос спрос на гибридные авто: самые популярные модели июня

Автопарк Украины в июне пополнили более 2,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 14% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 55% в прошлом году.

Среди новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (261 ед.).

Второй результат у NISSAN Qashqai (84 ед.). Третий по популярности - TOYOTA Yaris Cross (70 ед.)

Среди импортируемых гибридов с пробегом первенство у TOYOTA Prius (75 ед.).

Также в лидерской тройке: FORD Escape (58 ед.) и KIA Niro (49 ед.).

Напомним:

В первом полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31753 ед. электромобилей (BEV). Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.