Українці придбали рекордну кількість нових авто: рейтинг очолив китайський бренд

Українці у жовтні придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легковиків - 7,8 тис. автівок. Це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року та на 14% більше відносно вересня 2025.

Про це повідомляє Укравтопром.

Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній результат.

Найближчі конкуренти – TOYOTA та VOLKSWAGEN.

До топ-10 жовтня потрапили:

BYD - 1199 од. (+552%); TOYOTA - 978 од. (+44%); VOLKSWAGEN - 856 од. (136%); SKODA - 626 од. (+55%); RENAULT - 494 од. (-37%); HYUNDAI - 357 од. (+85%); BMW - 302 од. (-24%); AUDI - 262 од. (+38%); ZEEKR - 259 од. (+131%); NISSAN - 196 од. (+1%).

Всього з початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше ніж торік.

Нагадаємо:

З січня по серпень в Україну було імпортовано 258,3 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.