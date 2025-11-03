Українська правда
Українці придбали рекордну кількість нових авто: рейтинг очолив китайський бренд

Віктор Волокіта — 3 листопада, 09:00
Українці у жовтні придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легковиків - 7,8 тис. автівок. Це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року та на 14% більше відносно вересня 2025.

Про це повідомляє Укравтопром.

Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній результат.

Найближчі конкуренти – TOYOTA та VOLKSWAGEN.

До топ-10 жовтня потрапили:

  1. BYD - 1199 од. (+552%);
  2. TOYOTA - 978 од. (+44%);
  3. VOLKSWAGEN - 856 од. (136%);
  4. SKODA - 626 од. (+55%);
  5. RENAULT - 494 од. (-37%);
  6. HYUNDAI - 357 од. (+85%);
  7. BMW - 302 од. (-24%);
  8. AUDI - 262 од. (+38%);
  9. ZEEKR - 259 од. (+131%);
  10. NISSAN - 196 од. (+1%).

Всього з початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше ніж торік.

Нагадаємо:

З січня по серпень в Україну було імпортовано 258,3 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

