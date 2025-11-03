Українці придбали рекордну кількість нових авто: рейтинг очолив китайський бренд
Getty Images
Українці у жовтні придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легковиків - 7,8 тис. автівок. Це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року та на 14% більше відносно вересня 2025.
Про це повідомляє Укравтопром.
Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній результат.
Найближчі конкуренти – TOYOTA та VOLKSWAGEN.
До топ-10 жовтня потрапили:
- BYD - 1199 од. (+552%);
- TOYOTA - 978 од. (+44%);
- VOLKSWAGEN - 856 од. (136%);
- SKODA - 626 од. (+55%);
- RENAULT - 494 од. (-37%);
- HYUNDAI - 357 од. (+85%);
- BMW - 302 од. (-24%);
- AUDI - 262 од. (+38%);
- ZEEKR - 259 од. (+131%);
- NISSAN - 196 од. (+1%).
Всього з початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше ніж торік.
Нагадаємо:
З січня по серпень в Україну було імпортовано 258,3 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.