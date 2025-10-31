Імпорт легковиків в Україну зріс на 20%: з яких країн завозять найчастіше
З січня по серпень в Україну було імпортовано 258,3 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром, посилаючись на дані Держстату.
Йдеться, що загальна митна вартість цих авто становила $3,7 млрд (+25%).
Згідно з аналітикою, найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 57 тис авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
1. НIМЕЧЧИНА - 56939 од.;
2. США - 45977 од.;
3. КИТАЙ - 27142 од.;
4. ЯПОНIЯ - 23247 од.;
5. КОРЕЯ - 16712 од.;
6. ФРАНЦIЯ - 16396 од.;
7. ЧЕХІЯ - 12951 од.;
8. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 11699 од.;
9. МЕКСИКА - 10500 од.;
10. СЛОВАЧЧИНА - 6341 од.
