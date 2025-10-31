Імпорт легковиків в Україну зріс на 20%: з яких країн завозять найчастіше

З січня по серпень в Україну було імпортовано 258,3 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром, посилаючись на дані Держстату.

Йдеться, що загальна митна вартість цих авто становила $3,7 млрд (+25%).

Згідно з аналітикою, найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 57 тис авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

1. НIМЕЧЧИНА - 56939 од.;

2. США - 45977 од.;

3. КИТАЙ - 27142 од.;

4. ЯПОНIЯ - 23247 од.;

5. КОРЕЯ - 16712 од.;

6. ФРАНЦIЯ - 16396 од.;

7. ЧЕХІЯ - 12951 од.;

8. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 11699 од.;

9. МЕКСИКА - 10500 од.;

10. СЛОВАЧЧИНА - 6341 од.

Нагадаємо:

У вересні українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто, що є рекордним результатом за останні 12 місяців.