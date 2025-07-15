За півроку українці придбали 22 тисячі вживаних авто зі США: найпопулярніші моделі

Впродовж січня-червня українці придбали 22 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Йдеться, що найбільша частка з цієї кількості (42%) – бензинові авто. Електромобілі охопили 41%. Гібридним авто належить – 8%. Дизельним – 5%. Авто з ГБО – 4%.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

1. TESLA Model Y – 2872 од.;

2. TESLA Model 3 – 2605 од.;

3. FORD Escape – 1546 од.;

4. JEEP Cherokee – 1202 од.;

5. NISSAN Rogue – 1151 од.

За даними "Укравтопром", середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році – 5,8 року.

Нагадаємо:

В Україні у червні автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%.