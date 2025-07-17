Украинцы купили почти 31 тысячу подержанных авто в возрасте до 5 лет: популярные модели
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Украинцы за полгода приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Такие машины составили 27% от объема легковушек с пробегом, которые в этом году пополнили украинский автопарк.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 49%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто - 34%
- Гибридные - 9%;
- Дизельные - 6%;
- Авто с ГБО - 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- TESLA Model Y - 2968 ед;
- TESLA Model 3 - 1722 ед;
- KIA Niro - 1035 ед;
- NISSAN Rogue - 1007 ед;
- MAZDA CX5 - 879 ед;
- HYUNDAI Kona - 830 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 717 ед;
- CHEVROLET Bolt - 711 ед;
- AUDI E-Tron Sportback - 627 ед;
- AUDI Q5 - 600 ед.
Напомним:
В течение января-июня украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.