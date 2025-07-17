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Украинцы купили почти 31 тысячу подержанных авто в возрасте до 5 лет: популярные модели

Виктор Волокита — 17 июля, 09:00
Украинцы купили почти 31 тысячу подержанных авто в возрасте до 5 лет: популярные модели
Getty Images

Украинцы за полгода приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

Такие машины составили 27% от объема легковушек с пробегом, которые в этом году пополнили украинский автопарк.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 49%.

Далее следуют:

  • Бензиновые авто - 34%
  • Гибридные - 9%;
  • Дизельные - 6%;
  • Авто с ГБО - 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. TESLA Model Y - 2968 ед;
  2. TESLA Model 3 - 1722 ед;
  3. KIA Niro - 1035 ед;
  4. NISSAN Rogue - 1007 ед;
  5. MAZDA CX5 - 879 ед;
  6. HYUNDAI Kona - 830 ед;
  7. VOLKSWAGEN Tiguan - 717 ед;
  8. CHEVROLET Bolt - 711 ед;
  9. AUDI E-Tron Sportback - 627 ед;
  10. AUDI Q5 - 600 ед.

Напомним:

В течение января-июня украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

автомобили авторынок Укравтопром

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