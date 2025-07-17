Украинцы купили почти 31 тысячу подержанных авто в возрасте до 5 лет: популярные модели

Украинцы за полгода приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

Такие машины составили 27% от объема легковушек с пробегом, которые в этом году пополнили украинский автопарк.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 49%.

Далее следуют:

Бензиновые авто - 34%

Гибридные - 9%;

Дизельные - 6%;

Авто с ГБО - 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

TESLA Model Y - 2968 ед; TESLA Model 3 - 1722 ед; KIA Niro - 1035 ед; NISSAN Rogue - 1007 ед; MAZDA CX5 - 879 ед; HYUNDAI Kona - 830 ед; VOLKSWAGEN Tiguan - 717 ед; CHEVROLET Bolt - 711 ед; AUDI E-Tron Sportback - 627 ед; AUDI Q5 - 600 ед.

Напомним:

В течение января-июня украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.