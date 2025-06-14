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РФ атакувала підприємства в Кривому Розі

Альона Кириченко — 14 червня, 11:55
РФ атакувала підприємства в Кривому Розі
Ілюстративне фото
Getty Images

Вночі 14 червня Росія атакувала безпілотниками підприємства в Кривому Розі.

Про це повідомив голова Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко.

"Неспокійно було цієї ночі на Криворіжжі. Ворог здійснив атаку безпілотниками по території нашого району, внаслідок чого у місті Кривий Ріг є пошкодження на території підприємств. Там сталося займання", – написав він в Telegram.

За його словами, минулося без постраждалих.

Нагадаємо:

У ніч на 14 червня противник атакував 58-ма ударними БпЛА, з них, за даними Повітряних сил, знешкодили 43: 23 збиті та 20 — локаційно втрачені.

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