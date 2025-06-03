Армия РФ атаковала терминал "Новой почты" в Харьковской области
В результате атаки врага шахедами разрушена часть сортировочного терминала "Новой почты" на Харьковщине.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Никто из наших коллег не пострадал. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
"Новая почта" связывается с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки, относительно компенсации.
Напомним:
30 маяв результате атаки вражескими шахедами разрушены депо и отделение "Новой почты" в Измаиле Одесской области.
В начале маяроссийский шахед прямым попаданием разрушил часть одного из грузовых отделений "Новой почты" в Одессе.