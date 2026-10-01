Хакери атакували системи "Нової пошти"

На системи "Нової пошти" відбувається DDoS-атака: можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії.

Про це повідомили у компанії "Нова пошта".

У застосунку "Нової пошти" стався збій у роботі. Про проблеми із входом до облікових записів повідомили користувачі у соцмережах.

"Проте, ситуація повністю під нашим контролем. Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи", – повідомили у "Новій пошті".

Це не перша хакерська атака на сервіс "Нової пошти".

Нагадаємо:

Зокрема, у травні поштовий оператор "Нова пошта" повідомляв про тимчасові складнощі в роботі сервісів через хакерську атаку.

Раніше у квітні повідомлялося, що у одного з найбільших поштових операторів країни компанії "Нова пошта" стався збій: користувачі не могли зайти у додаток.