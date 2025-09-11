Українці почали частіше купувати гібридні авто: які моделі в пріоритеті

У серпні автопарк України поповнили понад 2,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 7% більше, ніж у липні.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зокрема, частка нових авто в цій кількості збільшилась на 4 в.п. відносно попереднього місяця і становила 56%.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (291 од.). Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (146 од.) Третій за популярністю - RENAULT Duster (116 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Fusion US (70 од.). Також у лідерській трійці: FORD Escape (69 од.) та TOYOTA Prius (66 од.).

Нагадаємо:

Автопарк України у червні поповнили понад 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 14% більше, ніж торік.

У липні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 11% більше, ніж торік.