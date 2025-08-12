Українці збільшили попит на гібридні авто: які нові та вживані моделі купують

У липні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 11% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 52%, проти 57% торік.

Зокрема, в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (238 од.). Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (101 од.). Третій за популярністю - RENAULT Duster (77 од.).

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у TOYOTA Prius (82 од.). Також у лідерській трійці: FORD Escape (74 од.) та TOYOTA RAV-4 (61 од.).

Нагадаємо:

Автопарк України у червні поповнили понад 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 14% більше, ніж торік.