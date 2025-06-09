В Україні на понад 60% зріс попит на автобуси: які моделі купували в травні

У травні український автопарк поповнили 210 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 62% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 43%, торік була 37%.

Найчастіше у травні вперше реєстрували:

- в частині нових автотранспортних засобів:

1. ATAMAN – 27 од.;

2. FORD – 22 од.;

3. ETALON – 13 од.

- серед вживаних:

1. MERCEDES-BENZ – 41 од.;

2. VOLKSWAGEN – 17 од.;

3. MAN – 13 од.

За даними "Укравтопром", всього з початку року автобусний парк України поповнили 1030 автобусів (+41% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 459 од. (+11%); вживаних – 571 од. (+81%).

Нагадаємо:

Впродовж квітня українські перевізники придбали 420 нових та вживаних автобусів. Це на 18,9% менше у порівнянні з березнем та на 40,3% менше відносно квітня торік. Більшість автобусів (284 шт.) було куплено на внутрішньому ринку.

Впродовж січня-березня в Україну було імпортовано 287 автобусів (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила $13,2 млн.