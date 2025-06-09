В Украине более чем на 60% вырос спрос на автобусы: какие модели покупали в мае
В мае украинский автопарк пополнили 210 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 62% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, чтодоля новой техники в этом объеме составила 43%, в прошлом году была 37%.
Чаще всего в мае впервые регистрировали:
- в части новых автотранспортных средств:
1. ATAMAN - 27 ед;
2. FORD - 22 ед;
3. ETALON - 13 ед.
- среди бывших в употреблении:
1. MERCEDES-BENZ - 41 ед;
2. VOLKSWAGEN - 17 ед;
3. MAN - 13 ед.
По данным "Укравтопром",всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1030 автобусов (+41% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых - 459 ед. (+11%); бывших в употреблении - 571 ед. (+81%).
Напомним:
В течение апреля украинские перевозчики приобрели 420 новых и подержанных автобусов. Это на 18,9% меньше по сравнению с мартом и на 40,3% меньше относительно апреля прошлого года. Большинство автобусов (284 шт.) было куплено на внутреннем рынке.
В течение января-марта в Украину было импортировано 287 автобусов (в т.ч. микроавтобусы), общая таможенная стоимость которых составила $13,2 млн.