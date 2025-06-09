В Украине более чем на 60% вырос спрос на автобусы: какие модели покупали в мае

В мае украинский автопарк пополнили 210 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 62% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, чтодоля новой техники в этом объеме составила 43%, в прошлом году была 37%.

Чаще всего в мае впервые регистрировали:

- в части новых автотранспортных средств:

1. ATAMAN - 27 ед;

2. FORD - 22 ед;

3. ETALON - 13 ед.

- среди бывших в употреблении:

1. MERCEDES-BENZ - 41 ед;

2. VOLKSWAGEN - 17 ед;

3. MAN - 13 ед.

По данным "Укравтопром",всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1030 автобусов (+41% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых - 459 ед. (+11%); бывших в употреблении - 571 ед. (+81%).

Напомним:

В течение апреля украинские перевозчики приобрели 420 новых и подержанных автобусов. Это на 18,9% меньше по сравнению с мартом и на 40,3% меньше относительно апреля прошлого года. Большинство автобусов (284 шт.) было куплено на внутреннем рынке.

В течение января-марта в Украину было импортировано 287 автобусов (в т.ч. микроавтобусы), общая таможенная стоимость которых составила $13,2 млн.