В Україні зростає попит на нові авто: які моделі найпопулярніші

У серпні українці та місцеві підприємства придбали 6,9 тисячі нових легковиків. Це на 14,6% менше, ніж у серпні 2024 року, та на 7,2% більше, ніж в липні.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, більшість нових легковиків, як звичайно (97,9%, 6787 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,1% (149 шт.).

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, BYD та Volkswagen, повідомили в ІДА.

Серед моделей першість за Renault Duster, проте від нього не надто відстав BYD Song Plus. Третє місце у бестселера попередніх років Toyota RAV4.

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні, лідером минулого місяця став кросовер Skoda Karoq (83 шт.).





Частка юридичних осіб, котрі стали покупцями нових авто минулого місяця, склала 27,4%, приватні покупці-фізособи, відповідно, купили 72,6% нових легковиків, йдеться в дослідженні.

Як зазначають в ІДА, за пріоритетами пального у сегменті нових легковиків лідирують бензинові версії з часткою 31,7%. Друга позиція — в електромобілів, щоразу вони все ближче, аби зайняти третину ринку — 28,1%. Версії з гібридними силовими установками наразі на третій позиції з часткою 23,2% у сегменті. Дизельні привернули увагу лише 16,9% покупців, і знову це значення зменшилося.

Нагадаємо:

У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% – ніж в липні торік.