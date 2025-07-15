За год Украина экспортировала более 71 тысячи тонн муки: крупнейшие покупатели

В 2024/25 маркетинговом году (июль 2024 - июнь 2025) Украина экспортировала 71,3 тыс. тонн муки.

Об этом сообщает союз "Мукомолы Украины".

В частности, за этот период экспортировали 66,7 тыс. тонн пшеничной муки. Этот показатель уступает объемам поставок в предыдущем сезоне, которые были на уровне 92,5 тыс. тонн.

Отмечается, чтооколо 46% объема экспорта в сезоне-2024/25 осуществлено в страны ЕС. В ТОП-5 стран-импортеров украинской муки вошли Молдова (20,3 тыс. тонн), Чехия (15,3 тыс. тонн), Палестина (10,8 тыс. тонн), Франция (3,0 тыс. тонн), Испания (2,9 тыс. тонн).

По данным союза,экспорт других видов муки в сезоне-2024/25 составил 4,6 тыс. тонн (в 2023/24 МГ - 5,4 тыс. тонн).

Говорится, чтодоля стран ЕС по объемам экспорта составила 14% (27% в 2023/24 МГ). ТОП-5 стран, в которые в 2024/25 МГ поставлены другие виды муки, составили Молдова (3,2 тыс. тонн), Израиль (0,5 тыс. тонн), Хорватия (0,2 тыс. тонн), Болгария и Испания (по 0,1 тыс. тонн).

Напомним:

С начала нового сезона, Украина экспортировала 486 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, что на 1,51 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого года.