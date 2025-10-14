В Україні збільшився попит на авто з Китаю: абсолютна більшість - електромобілі
Getty Images
Українці із січня по вересень 2025 року придбали 14684 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 27% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цієї кількості: нових – 12064 авто (+39%); вживаних – 2620 автомобілів (-8%) од.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 87%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 2014 од.;
- VOLKSWAGEN ID.Unyx - 1599 од.;
- HONDA eNS1 - 992 од.;
- ZEEKR 7X - 726 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 618 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- ZEEKR 001 - 263 од.;
- ZEEKR 7X - 143 од.;
- POLESTAR 2 - 138 од.;
- BYD Song Plus - 135 од.;
- AUDI Q4 - 134 од.
Нагадаємо:
Вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить третина вересневих продажів нових авто, торік було 15,3%.