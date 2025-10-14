В Україні збільшився попит на авто з Китаю: абсолютна більшість - електромобілі

Українці із січня по вересень 2025 року придбали 14684 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 27% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості: нових – 12064 авто (+39%); вживаних – 2620 автомобілів (-8%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 87%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 2014 од.; VOLKSWAGEN ID.Unyx - 1599 од.; HONDA eNS1 - 992 од.; ZEEKR 7X - 726 од.; BYD Sea Lion 07 - 618 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

ZEEKR 001 - 263 од.; ZEEKR 7X - 143 од.; POLESTAR 2 - 138 од.; BYD Song Plus - 135 од.; AUDI Q4 - 134 од.

Нагадаємо:

Вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить третина вересневих продажів нових авто, торік було 15,3%.