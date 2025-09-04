На Одещині з'явиться еко-індустріальний парк "Південний"

Еко-індустріальний парк "Південний" (місто Подільськ Подільського району Одеської області) включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними відомства, відтепер в Україні зареєстровано вже 105 індустріальних парків. "Еко-індустріальний парк "Південний", – це чотирнадцятий парк, який було внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків у 2025 році.

Ініціатором створення індустріального парку "Південний" є Подільська міська рада. Керуюча компанія – ТОВ "ЕКО РІШЕННЯ". Загальна площа парку – 37,39 га, повідомляє Мінекономіки.

Парк формуватиметься навколо таких ключових галузей:

виробництво харчових продуктів;

виробництво неметалевої мінеральної продукції;

виробництво готових металевих виробів;

виробництво машин і устаткування;

виробництво меблів;

науково-технічна діяльність тощо.

За інформацією міністерства, загальний розмір капіталовкладень у будівництво об’єктів індустріального парку – орієнтовно 3,7 млрд гривень.

Подільська міська рада підтвердила намір залучити інвестиції у розбудову парку на суму 83 млн доларів США. Джерелами фінансування визначені кошти керуючої компанії, учасників парку та інвесторів, міжнародної технічної допомоги, а також державного та місцевого бюджетів, зазначає Мінекономіки.

Нагадаємо:

Напркінці серпня уряд зареєстрував шість нових індустріальних парків у Черкаській, Кіровоградській, Волинській, Тернопільській, Одеській та Вінницькій областях, які створять 5100 нових робочих місць.

"Бюро інвестиційних програм" (BIP, Київ), керуюча компанія в індустріальних парках "Володимир" та "Нововолинськ", ініціювала створення в Харкові першого в Україні підземного індустріального парку.