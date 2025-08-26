Креативні підприємці зможуть отримати гранти від держави: які це суми

Уряд запускає спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що відтепер вони зможуть отримати гранти від держави:

100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

За словами Свириденко, програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

Нагадаємо:

В Україні 21 липня стартувала програма грантів на професійне навчання "Власна справа: простір для розвитку".

Зазначається, що програма має намір підтримати професійний розвиток молоді, яка веде власну підприємницьку діяльність під час війни. Фокус — на підприємців, які вже отримали або отримають гранти на створення або розвиток власного бізнесу.