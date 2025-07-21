Власна справа: в Україні стартує програма для молодих підприємців під час війни
В Україні 21 липня стартує програма грантів на професійне навчання "Власна справа: простір для розвитку".
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Зазначається, що програма має намір підтримати професійний розвиток молоді, яка веде власну підприємницьку діяльність під час війни.
Фокус — на підприємців, які вже отримали або отримають гранти на створення або розвиток власного бізнесу.
Хто може стати учасником програми:
Підприємці віком 18-35 років, які відповідають наступним критеріям:
- є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
- є особами, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій;
- проживають у регіонах, що межують з лінією фронту;
- є молодими людьми з інвалідністю або мають членів домогосподарства з інвалідністю;
- мають на утриманні неповнолітніх дітей та/або осіб похилого віку (60 років і старші);
- брали участь у бойових діях;
- мають хронічні соціально-небезпечні захворювання (та/або їхні діти);
- є членами домогосподарства, що втратило годувальника внаслідок військових дій.
Відібрані учасники зможуть безплатно отримати грант на оплату або компенсацію за необхідні для розвитку бізнесу освітні послуги — міжнародні курси, освітні онлайн платформи (Coursera, Udemy, edX та ін.), професійні школи, центри підвищення кваліфікації, курси перекваліфікації, авторські курси експертів у відповідній сфері ведення бізнесу тощо.
Програма фінансується міжнародною гуманітарною організацією CORE за підтримки Міністерства економіки України та Ощадбанку.