Стало відомо, в яких регіонах найчастіше купують електромобілі та які моделі обирають
З січня по вересень український автопарк поповнили майже 56 тис. авто на електротязі (BEV).
Про це свідчать дані "Укравтопром".
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
1. Львівська область – 7887 од. (91% вживані);
2. місто Київ – 7045 од. (61% вживані);
3. Київська обл. – 4870 од. (70% вживані);
4. Дніпропетровська обл. – 4456 од. (73% вживані);
5. Одеська обл. – 3178 од (73% вживані).
Згідно з дослідженням, в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської, Львівської, Одеської областей став BYD Song Plus. На Дніпропетровщині частіше обирали VOLKSWAGEN ID.Unyx.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
TESLA Model Y –в м. Києві та області, і на Дніпропетровщині;
TESLA Model 3 - на Львівщині;
NISSAN Leaf – в Одеській обл.
Нагадаємо:
За підсумками вересня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні становив рекордні 12,1 тис., що на 5,9% більше, ніж було у серпні, та на 89,2% більше відносно вересня-2024.