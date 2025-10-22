Стало відомо, в яких регіонах найчастіше купують електромобілі та які моделі обирають

З січня по вересень український автопарк поповнили майже 56 тис. авто на електротязі (BEV).

Про це свідчать дані "Укравтопром".

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

1. Львівська область – 7887 од. (91% вживані);

2. місто Київ – 7045 од. (61% вживані);

3. Київська обл. – 4870 од. (70% вживані);

4. Дніпропетровська обл. – 4456 од. (73% вживані);

5. Одеська обл. – 3178 од (73% вживані).

Згідно з дослідженням, в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської, Львівської, Одеської областей став BYD Song Plus. На Дніпропетровщині частіше обирали VOLKSWAGEN ID.Unyx.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

TESLA Model Y –в м. Києві та області, і на Дніпропетровщині;

TESLA Model 3 - на Львівщині;

NISSAN Leaf – в Одеській обл.

Нагадаємо:

За підсумками вересня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні становив рекордні 12,1 тис., що на 5,9% більше, ніж було у серпні, та на 89,2% більше відносно вересня-2024.